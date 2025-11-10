ロシア高官代表団のエジプト訪問の詳細

アブナ通信社がスプートニクを引用して報じたところによると、ロシア安全保障会議の報道機関は、「セルゲイ・ショイグ」ロシア安全保障会議書記が日曜日、エジプトの最高位の政治・軍事指導者との協議のため、省庁間代表団の団長としてカイロに到着したと発表した。

空港では、ショイグ氏はエジプト国家安全保障顧問の「ファイザ・アブエルナガ」氏と、在エジプト・ロシア大使の「ゲオルギー・ボリセンコ」氏に出迎えられた。

この報道によると、ロシア代表団は、エジプト大統領アブドゥルファッターハ・アッ＝シーシー氏、大統領顧問「ファイザ・アブエルナガ」氏、エジプト外務大臣「バドル・アブドゥルアティ」氏、国防・軍事産業大臣「アブドゥルモネイム・サケル」氏、およびその他のエジプトの治安当局者と会談する予定である。

ロシア代表団には、内務省、外務省、法務省、産業貿易省、軍事技術協力連邦庁、ロスコスモス（Roscosmos）、ロスアトム（Rosatom）などの代表者が含まれている。

二国間協力、軍事・軍事技術関係、法執行機関と特殊機関（情報セキュリティとテロ対策）の対話、貿易、エネルギー、食料安全保障の分野における戦略的プロジェクトが、これらの会談の議題となっている。