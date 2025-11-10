ベネズエラ人が米国から逃亡：米国はもはや難民にとって安全ではない

アブナ通信社がワシントン・ポストを引用して報じたところによると、ここ数年で数十万人のベネズエラ人が米国に移住し、その一部がこの国での亡命を受け入れることさえしたにもかかわらず、米国移民局は先週金曜日までに彼らに米国領土を離れるよう期限を与えた。

この米国の新聞は次のように書いている。「移民局の期限切れを受け、米国に住む数十万人のベネズエラ国民は、米国を離れるか、滞在を続ける方法を見つけようと試みることを余儀なくされている。これらの人々の多くは、事業を閉鎖し、家を売り払い、米国からの出国に備えている。」

母国の危機的状況下にある外国籍者の一時的保護ステータスは、移民が緊急事態において米国に留まることを許可するものだ。先週金曜日、ベネズエラ国民に対する一時的保護ステータスが失効した。米国政府は、ベネズエラ、ホンジュラス、ニカラグアの国民に対する亡命特権へのアクセスを制限し、退職プログラムを停止し、人道支援を終了している。

データは、米国移民局が逮捕者数と移民政策の適用を大幅に増加させ、収容センターの収容能力を倍増させたことを示している。さらに、米国議会は国境警備と移民政策の実施のために約1700億ドル近い予算を承認した。

移民の権利を擁護する団体や一部の国際機関は、この措置を批判し、脆弱な移民へのさらなる支援を求めている。