トルコによるシオニスト当局者37人への逮捕状発行をハマスが歓迎

アブナ通信がパレスチナ情報センターを引用して報じたところによると、イスラム抵抗運動ハマスは声明を発表し、イスタンブール検察庁が、シオニスト政権の首相である戦争犯罪人「ベンヤミン・ネタニヤフ」や、同政権の元および現テロリスト戦争大臣である「ヨアヴ・ガラント」と「イスラエル・カッツ」を含む37人のシオニスト当局者に対する逮捕状を発行したことを歓迎した。

パレスチナ情報センターによると、ハマスはこの声明でさらに、「この価値ある行動は、正義、人道、そして抑圧されたパレスチナ人民との兄弟愛を支持するトルコ国民と指導部の真の立場を裏付けるものである。パレスチナ人民は、現代史において最も残忍な集団殺害（ジェノサイド）戦争に、戦争犯罪人やファシストの占領指導者たちによって直面してきたし、今も直面している」と付け加えた。

同運動は続けて、「我々は、世界中のすべての国と司法機関に対し、占領者であるテロリストのシオニスト政権の指導者たちをどこにいても追跡し、訴追するための法的覚書を発行し、彼らを法廷に引き出し、人道に対する罪で責任を追及し、処罰するよう求める」と述べた。

なお、イスタンブール検察庁は、「ジェノサイド」の容疑で37人のシオニストに対する逮捕状を発行しており、被告のリストには、占領者であるシオニスト政権の首相である「ベンヤミン・ネタニヤフ」の名前も含まれている。