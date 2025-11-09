米国当局者、レバノン政府に対しヒズボラに関する厳しいメッセージを携行

アーブナー通信社の報道によると、テレビ局「アル・ハダス」は、米国財務省の代表団が今日（日曜日）、ベイルートでレバノンのジョセフ・アウン大統領と会談する予定であると報じた。

同時に、アル・ハダス局の英語版も、情報源を引用して、ホワイトハウスの高官2名も本日ベイルートに向かうと報じた。

これら2人の米国当局者は、ワシントンからレバノン政府に対するヒズボラに関する厳しいメッセージを携行している。

米国財務省も、この代表団は、イランに圧力をかける方法を検討すると称する目的で、ヨーロッパと地域に向かうと発表した。

一方、シオニスト政権のテレビ局「カン」は、「イスラエル」がレバノンとの停戦協定の履行を監督する米国当局者に対し、ヒズボラがここ数週間でシリアからレバノンに数百発のミサイルを移送し、損傷したミサイル発射台を再建し、数千人の新戦力を募集したと警告したと報じた。テルアビブの主張によれば、この行動は、ヒズボラを武装解除するというレバノン政府の決定に対する明白な違反である。

この報道によると、「イスラエル」は米国を介してレバノン軍にメッセージを伝え、次のように主張した：「あなた方はヒズボラに対して必要なだけの行動を取っていない。したがって、イスラエルはレバノンでの攻撃を継続するだろう。」