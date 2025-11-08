もし我々がシオニストに立ち向かわなければ、彼らは平和か戦争を我々に強いるだろう

アブナ通信の記者によると、イラン・イスラム諮問議会議長のモハマド・バーゲル・ガーリバフは、パキスタンとイランの経済活動家との会合で次のように述べた。イランとシオニスト政権との12日間の戦争において、パキスタンの国民は正義を求め、公平さを求める精神、そして深く正確な理解と的確な判断をもって立ち上がり、イランの国民、政府、軍隊を支援し擁護した。彼らは地域的、国際的なあらゆる政治の舞台で、また世論においてもこれを行った。

彼は付け加えた。パキスタン国民のこの賢明な支援と洞察力は、常にイラン国民の心と魂に残るだろう。したがって、私は感謝を表明することを義務とみなし、当時、あの12日間の戦いの後、この感謝を直接伝えるために最初の外遊をパキスタンにすることに決めた。この成功を神に感謝している。

イスラム諮問議会議長は強調した。シオニスト政権は、1948年に安全保障理事会の決議によって占領地に設立され、この癌性腫瘍が形成されて以来、ほぼ80年間にわたり、常にイスラム教徒の共同体、特にパレスチナ国民に圧力をかけ、殺害と犯罪を犯してきた。その頂点を我々はガザで目の当たりにした。

今日、パレスチナ問題は単にイスラムの問題ではなく、人道的かつ世界的な問題である

ガーリバフはガザの人々に敬意を表し、次のように述べた。パレスチナ国民は過去2年間、勇敢に抵抗し、殉教者を出しながらも屈服しなかった。今日、パレスチナ問題は単にイスラムの問題ではなく、人道的かつ世界的な問題であり、アメリカの大学でさえ支持されている。彼は付け加えた。シオニスト政権は依然として領土拡大を追求しており、その最終目標は、地域における独立した強力なイスラム政府を排除することである。なぜなら、彼らはそのような政府を自らの存続に対する脅威と見なしているからだ。

イスラム諮問議会議長は表明した。もし我々がシオニスト政権に立ち向かわなければ、彼らはエイブラハム合意のような強要された平和、あるいは戦争を押し付けてくるだろう。彼らには力と権力以外の論理はない。したがって、彼らに立ち向かい、痛烈な一撃を与えなければならない。

彼は続けた。シオニスト政権が開始し、アメリカも直接介入した侵略において、イスラム・イランはイスラム教徒の共同体から初めてこの政権に立ち向かい、痛烈な回答を与えた。この非合法政権の歴史上初めて、テルアビブとその軍事施設が、高い精度と規模で標的とされた。この回答の影響は戦争の6日目と7日目に明らかになり、彼らは停戦を求めた。これに関連して、アメリカ合衆国副大統領補佐官が停戦を確立するためにイランの外務大臣との会談を要求した。

あなたがたが戦争を始めた。そして、その終結は我々にある

立法府の長は述べた。イランの回答は明確だった。「あなたがたが戦争を始めた。そして、その終結は我々にある。戦争は我々が最後の攻撃を行うときに終わる」。彼は付け加えた。アメリカが国際法に反してイランを攻撃し、原子力施設に14発の爆弾を投下したとき、24時間も経たないうちにイランの14発の重いミサイルがアメリカ中央軍（CENTCOM）の司令部に着弾し、彼らの中央レーダーさえも標的とされた。

ガーリバフは表明した。イスラム教徒の共同体の団結とムスリム政府の結束は、宗教的かつ神聖な義務である。イスラム教徒の共同体は、シオニスト政権との関係正常化を求める国々に対し、この行動の代償を引き上げる必要がある。

彼は付け加えた。イランは、すべての制裁と圧力にもかかわらず、科学分野、特に原子力産業で目覚ましい進歩を遂げた。これらの成果は、イランの若者の能力と知性の賜物である。

イスラム諮問議会議長は強調した。イランは決して核兵器を追求しないが、その知識と技術を医療と健康の分野で活用する。イランはナノ科学とバイオ科学の分野で技術の最先端にあり、これらの分野の発展には、パキスタンとの協力を含む継続的な努力と科学協力が必要である。