トランプ氏：ウクライナでの戦争は終わるだろう

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、米国大統領ドナルド・トランプ氏はハンガリーのヴィクトル・オルバン首相との記者会見で、「私とオルバン氏は、ウクライナでの戦争が終結することに同意している」と述べた。

彼は付け加えた。「私とオルバン氏は、ウクライナの状況とエネルギー供給の問題について話し合うだろう。我々は、ハンガリーがロシアの石油制裁から免除される可能性を検討している」。

米国大統領は、オルバン氏とプーチン大統領との会談の可能性について話し合うつもりだと述べ、「ウクライナでの紛争が続いていることが、これまでプーチン氏との首脳会談が開催されていない理由だ」と表明した。

発言の別の部分でトランプ氏は、「ウクライナ戦争は、前米国大統領ジョー・バイデン氏から引き継いだものだが、私は過去8つの紛争を終結させたように、これを終わらせることを決意している」と述べた。

ウクライナでの合意達成の見通しについて、米国大統領は、「時には当事者に戦闘を許可する必要があるが、紛争はそう遠くない将来に終わるだろう」と述べた。

ブダペストでプーチン大統領と会談する可能性についての記者からの質問に対し、彼は「会談する良い機会は常にある」と答えた。

トランプ氏は、ハンガリーにロシアの石油購入を「許可」すべきかという質問に対する直接的な回答を避けた。

ロシアの石油購入停止をハンガリーに求めることについての米国大統領のコメント：「彼らが他の国から石油を入手するのは難しいため、我々はこの問題を検討している」。

ハンガリーの首相もこの記者会見で、「我々は、前政権が両国間の関係レベルに与えた損害の後、米国との新しい章を始めるためにここにいる」と述べた。

彼は付け加えた。「今日の私のトランプ氏との会談で議論される予定の問題の中には、ロシアの石油とガスの案件がある」。

オルバン氏は、「もしハンガリーがロシアからの石油とガスの受け入れを停止するならば、それがハンガリー国民と国の経済に与える結果を明確にする必要がある」と述べた。

ハンガリーの首相はさらに、「ウクライナの和平交渉においてハンガリーが果たし得る役割について、トランプ氏と話し合うつもりだ」と表明した。

オルバン氏は、「ハンガリーを除いて、すべてのヨーロッパ諸国はウクライナでの戦争が継続することを望んでいる。米国とハンガリーだけが、ウクライナでの平和を求めている二つの西側諸国である。米国とハンガリーを除くすべてが戦争の継続を好み、多くはウクライナが勝利できると信じているが、これは理解不足である」と述べた。

彼は付け加えた。「多くのヨーロッパ諸国はウクライナでの戦争勃発に反対していたが、前米国政権が彼らに戦争を支持するよう圧力をかけた」。

ハンガリーの首相は、「ウクライナでの紛争を止めるためにあらゆることをするというトランプ氏の現在の決意を理解している」と述べた。

オルバン氏は、「私は、平和を確立するためのトランプ氏の努力を可能な限り支援するために米国に来た」と表明した。