アーレ・バイト通信（Abna）がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、シオニスト政権のメディア筋は、エジプトがレバノンとこの政権の間の緊張を緩和するための政治的計画を策定中であると報じた。

この報告によると、アラブの政治筋は、この計画にはレバノンにおける停戦の固定と、リタニ川以南でのヒズボラの軍事活動の停止と引き換えに、シオニスト軍が占領した5つの地域から撤退することが含まれていると伝えている。

報告書には、アラブ諸国とトルコの監督の下で、この合意を実施するためのメカニズムが設立されると述べられている。この計画では、レバノンを地域紛争から遠ざけるために、イランとサウジアラビアの間で調整を行う必要性が強調されている。これは、わが国の当局者がレバノンの内政への不干渉を繰り返し強調しているにもかかわらずである。

注目すべきは、シオニスト政権がレバノンでの正式な停戦実施以来、この合意を五千回以上違反しているのに対し、レバノンのヒズボラはすべての義務を遵守していることである。

この報告書によると、エジプトの計画に基づいて、ヒズボラは兵器を保持することはできるが、それを改良したり、使用したりすることはできないとされている！