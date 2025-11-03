トランプ氏：ナイジェリアへの攻撃の可能性あり。ジュラニの働きは良好だ！

「Abna」通信社によると、ドナルド・トランプ米国大統領はCBSとのインタビューで、ウクライナ戦争に関して再び次のように主張しました。「私はこの戦争を終わらせることができると信じています。私が大統領だったら、この戦争は起こらなかったでしょう。ウクライナ戦争はバイデンの戦争であり、私の戦争ではありません。」

彼はさらに、「私はこの愚かな戦争を継承しました。ある意味では、彼らが互いに戦うのを許すべきです」と付け加えました。

ウクライナへのトマホークミサイル移転の問題を検討するかという質問に対し、トランプ氏は「いいえ」と答えました。

イランについても、同国が核保有国ではないと再び主張しました。

米国による核兵器実験

米国による核兵器関連の実験実施について、トランプ氏はロシア、中国、北朝鮮がこれらの実験を行っていると主張しました。

彼は付け加えました。「これらの核実験の実施は、システムの性能を保証するために必要です。私がこのような発表をした理由は、ロシアがこれらの実験を行うと発表し、北朝鮮も実施しているからです。我々はこのような実験を行わない唯一の国です！彼らは地下深くで実験を行い、我々は地上でわずかな揺れを感じるだけです。」

常にイランの平和的な核活動の妨げとなってきたトランプ氏は、矛盾した見解の中で、自国が世界を150回破壊できるほどの最多の核兵器を保有していると述べました。

ベネズエラとナイジェリアに対する好戦的な姿勢

ベネズエラについても、トランプ氏は再び介入的な発言をし、「ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の権力の日は数えられている」と主張しました。また、「ベネズエラ領土への攻撃実行を肯定も否定もしない」と述べました。

米国がベネズエラと戦争するかという質問に対し、彼は「いいえ、しかし彼らは我々をひどく扱っています。麻薬密輸だけでなく、何十万人もの人々を我が国に密入国させています」と主張しました。

ナイジェリアに関する好戦的な発言を続け、トランプ氏は、同国への武力部隊の展開や空爆の実施の可能性があると述べました。