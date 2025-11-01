アル・アクバル紙：米国は「武装解除メカニズム」実施のためレバノンに最大限の圧力をかける

アーレ・バイト通信（Abna）がレバノンの日刊紙アル・アクバルを引用して報じたところによると、米国は最近、抵抗勢力の武装解除メカニズムを実施するためにレバノンに大きな圧力をかけている一方で、シオニスト側には完全に自由な裁量を与えている。

情報筋によると、米国側はアラブ当局者に対し、シオニスト政権にこれ以上圧力をかけることはできないと明確に伝えた。この反応は、アラブ仲介者によるシオニスト政権のレバノンに対する敵対行為の停止要請に対するものである。

アル・アクバル紙は、米国はレバノンとシリアにおけるシオニスト政権の物語に同意しており、現在、ガザでのシオニスト政権の侵略にも同意していると付け加えている。その見返りに、ワシントンはアラブ仲介者に対し、テルアビブと占領下のパレスチナの近隣諸国との間の政治的合意を加速するよう求めている。

これに関連して、ドナルド・トランプ米大統領は、この地域におけるすべての特使を調整するための特定の責任者を任命することを決定した。この責任者は、スティーブ・ウィトコフ、トム・バラック、そしてモーガン・オルタガスを含む他の米国代表に対し、彼らが行っている作業に関する詳細な報告書を来月半ばまでに提出し、これらの報告書に関してシオニスト政権との間で必要な調整が行われるよう求めている。

アル・アクバル紙は、米国側は、レバノンがシオニスト政権との直接的な政治交渉に入ることを拒否する限り、ワシントンはテルアビブに軍事作戦の停止を納得させることはできないと考えていると付け加えている。同じ情報筋によると、レバノンに対する現在の厳しい圧力は増大傾向にあるという。

これに関連して、一部の大統領筋は、「レバノンとヒズボラは、メカニズム委員会への民間人の参加に同意した」と主張した。もちろん、これらの噂も「新たな形の圧力」の枠組みの中で評価されている。一方で、ジョセフ・アウンに近い筋はこれを否定し、このニュースは捏造であると強調した。

レバノンの政治筋は、同国は交渉の原則に合意しており、その指導者たちは過去の方式に基づく交渉の原則に対する準備を表明していると発表した。

他のいくつかの筋はアル・アクバル紙に対し、オルタガスはレバノンの指導者たちを訪問した際、停戦を条件として、間接交渉委員会に参加するための専門家として、各方面から民間人代表を任命することについての初期の同意を得たと強調した。