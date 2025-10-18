戦闘再開をちらつかせるイスラエル

カッツ氏は「もし戦争が再開される場合、ハマスを降伏させるための包括的な軍事計画を準備するよう軍に命じた」と語りました。

その上で、「我々は米国主導の国際治安維持部隊と協力して、ガザの地下トンネルを破壊するための作業を行う。これにより、ガザが武装解除され、イスラエルに対する脅威を一切生じさせないことを保証する」と主張しました。

また、停戦合意の履行状況について「ハマスは死亡した人質全員の遺体を返還し、武器を放棄しなければならない」と述べました。

今回の停戦合意についてトランプ米大統領は、ハマスが停戦合意を守らなければ、イスラエル軍は攻撃を再開できると述べています。

トランプ氏は15日、CNNのインタビューで「ハマスとの問題はすぐに解決するだろう」と語りました。

イスラエルおよびアメリカの政府関係者がガザ戦争後の状況においてハマスを排除しようとしている一方で、ガザの停戦合意後、多くのイスラエルの専門家や分析家は、ガザの抵抗運動を破壊し、武装解除する目標を達成できなかったことを認めています。

イスラエルの専門家オリット・ペルロフ氏は、「ハマスに代わるものは存在せず、ガザの人々はこの運動を支持している」と述べました。

ペルロフ氏は、ガザにおけるハマスの完全な支配について「現在、ハマスはその力のピークにあり、イスラエルが作り出そうとしたすべての代替案を排除している」と述べました。

そして「ハマスに代わるものはない」「ハマスは現在、ガザ北部の支配権を取り戻し、ガザの人々はその行動を支持している」と語りました。

現在、多くのイスラエル政府関係者や専門家は、イスラエルが抵抗運動に対して明らかに敗北したことを認めています。

その中で、イスラエル議会（クネセト）のアミット・ハロイ議員は最近、「我々はハマスに敗北した。ハマスはガザで力を誇示している。2年間、我々は自分たちを騙してきたが、勝利はなく、現在もガザの支配はハマスの手にある」と語りました。