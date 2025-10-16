ペゼシュキアン：イスラム諸国は一つの体のように平和への道を歩むべきである

アブナ通信の報道によると、マスウード・ペゼシュキアンは水曜日の午後（2025年10月15日、イラン暦1404年メフル月23日）、アフガニスタンとパキスタンの間の最近の出来事に言及し、会議で次のように表明しました。「これら二つの兄弟であるイスラム教徒の隣国間の最近の出来事は、イラン・イスラム共和国を含む地域全ての国に深い懸念と悲しみをもたらしました。」

大統領は強調しました。「イスラム教国、特に共通のルーツと文化を持つ地域の国民は、信仰、歴史、文化の切っても切れない絆を持っています。聖クルアーンの教え『إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ』（信者はただ兄弟である）に基づき、彼らは一つの体の構成員のように、平和、正義、進歩のために共に努力する義務があります。」

ペゼシュキアンは、イスラム諸国間の不和と紛争は私たちの国民の望みではなく、イスラムの敵と国際シオニズムの陰謀の結果であると述べ、さらに次のように付け加えました。「イスラム共同体の敵は、常に分裂を生み出し、イスラム諸国を弱体化させようとしてきました。」

大統領は、対話と兄弟愛の絆の強化が、これら二つのイスラム教徒の隣国間の緊張を緩和する解決策であると述べ、次のように語りました。「イラン・イスラム共和国は、クルアーンの原則『واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا』（アッラーの縄を皆で固く掴み、分かれてはならない）を信じ、緊張の緩和、対話の拡大、そして二つの友好国・隣国間の兄弟愛の絆の強化のために、その全ての能力と努力を尽くすでしょう。」

ペゼシュキアンは、この地域がこれまで以上に平穏、統合、協力が必要であると述べ、「私たちは、親愛なるアフガニスタンとパキスタンの政府と国民が、洞察力と知恵をもって、理解と対話の道を進み、再び友情、協力、相互信頼の道を選ぶことを確信しています」と述べました。