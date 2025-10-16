アブナ通信によると、ロシア・トゥデイ通信は現在、自身のテレグラムチャンネルで、米国戦時大臣を乗せた飛行機が緊急事態を宣言したことを伝えました。

同メディアによると、ボーイング「C-32」型機はトランスポンダーを緊急事態を示すコード7700に設定し、ブリュッセルを離陸した直後に進路をイギリス方面に変更しました。

この飛行機は1万フィートまで高度を下げましたが、これは客室の気圧低下を示しています。

これまでに、この件に関するそれ以上のニュースや情報は公表されていません。