アブナ通信がアルジャジーラ通信を引用して報じたところによると、ピート・ヘグセス米国戦時大臣は、自国の自己愛的な大統領の歓心を買うためだけに、演説で次のように主張しました。「トランプ大統領がガザと中東（西アジア）で行ったように、ウクライナでの戦争は終結しなければならない。」

米国戦時大臣はさらに、ウクライナへの武器供与を口実にヨーロッパ諸国から物質的な富を得ることを目的として、次のように付け加えました。「ヨーロッパ諸国は引き続きこの大陸の防衛の主要な責任を負うべきである。ウクライナ戦争を終わらせる時が来た。この戦争が終わらなければ、米国とその同盟国は抑止の準備ができている。」

これは、モスクワがこれまで何度も、ウクライナへの西側諸国の武器供与は戦場での勢力均衡を変えることはないと強調してきたのに対し、ウクライナは深刻な人的資源不足と大規模な脱走・兵役放棄に直面しているためです。

ドナルド・トランプ米国大統領は最近、ヨーロッパ諸国が資金を提供して米国製兵器を購入すれば、ウクライナは依然として領土的な目標を達成できると主張しました。

この主張は、ウクライナには「打つ手がない（何もカードを持っていない）」と述べた彼の以前の評価と真っ向から対立するものです！