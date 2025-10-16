アブナ通信がロシア・トゥデイ（ロシア・アル・ヨウム）を引用して報じたところによると、ハマス運動の軍事部門であるイッズ・アッディーン・アル・カッサム旅団は、シオニスト捕虜の遺体引き渡しに関する約束を履行したと発表しました。

アル・カッサム旅団は、抵抗組織が合意された事項を実行したと強調し、さらに次のように付け加えました。「抵抗組織は、全ての生存しているシオニスト捕虜と、保有する遺体を引き渡しました。」

アル・カッサムはまた、「瓦礫の下に残された遺体の収容には、多大な努力と特殊な装備が必要であり、我々はこの件を解決するために努力する」と述べました。

イスラエル政権の新聞「タイムズ・オブ・イスラエル」は、以前、独自の情報源を引用し、ハマス運動が仲介者に、本日水曜日にさらに4人のシオニスト捕虜の遺体をテルアビブに引き渡すことを決定したと伝えたと主張しました。

この報道によると、これらのシオニスト捕虜の遺体引き渡しにより、引き渡された遺体の総数は12体になります。

停戦合意に基づき、28人のシオニスト捕虜の遺体がイスラエル側に引き渡されることになっています。昨日、さらに4体の遺体が赤十字に引き渡されました。

しかし、ガザ戦争から2年が経過した今、瓦礫の下からシオニスト捕虜の遺体を見つけ出すことは大きな課題となっており、このためアナリストたちは、シオニスト政権がこの口実を利用してガザ地区への人道支援物資の搬入を制限していると考えています。