ABNA通信社がタス通信から報じたところによると、クレムリンの報道官ドミトリー・ペスコフ氏は、ウクライナへの長距離ミサイル「トマホーク」の供給の可能性について言及し、この出来事も戦場の状況を変えることはないだろうと述べました。

ペスコフ氏はこれについて、「もちろん、この件に関して多くの発言がありますが、私たちはすべての発言を注意深く監視しています。トマホークの問題は、プーチン大統領が以前に述べたように、私たちにとって非常に懸念されています」と語りました。

彼はさらに、「これ（トマホーク）は、核弾頭と非核弾頭の両方を装備できる特殊な兵器です。長距離であり、危険な兵器と見なされています」と付け加えました。

アクシオスは以前の報道で、米国大統領ドナルド・トランプとウクライナ大統領ウォロディミル・ゼレンスキーが10月11日に電話会談で、このミサイルをキーウに供給することについて話し合ったと主張しました。

トランプ氏は以前、この兵器をウクライナに引き渡す決定を下したと述べていましたが、キーウの潜在的な標的についてより多くの情報を得るつもりだとしました。

プーチン大統領は、キーウがトマホークミサイルを入手する見通しは、緊張が新たな段階に入ることを意味し、この緊張はウクライナ戦争だけでなく、ロシアと米国の関係にも及ぶだろうと強調しています。