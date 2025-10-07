トランプ氏：「政治的配慮がなければ、アフガニスタン戦争に勝利していただろう」

アーハル・アル＝バイト通信社（Abna）の報道によると、ドナルド・トランプ米大統領は、アメリカ海軍創設250周年記念式典で、自国のアフガニスタンにおける敗北を認め、その原因は政治的配慮にあったとしました。

トランプ氏は、日曜日（10月5日）に開催されたこの式典で、「我々はアフガニスタンで簡単に勝利していただろうし、どの戦争でも簡単に勝利していただろう。しかし、我々は政治的配慮を考慮に入れた」と明言しました。

続けて彼は、「我々はもはや政治的配慮を考慮に入れるつもりはなく、再び戦争に勝利するだろう」と述べました。

注目すべきは、10月7日が、テロとの戦いを口実として2001年に米国がアフガニスタンを攻撃した記念日であることです。この攻撃は、20年間にわたりアフガニスタンにおける米国の駐留を正当化し、2.26兆ドルの費用と2万3千人以上のアメリカ人の死傷にもかかわらず、最終的には、彼らを破壊することを口実として軍事作戦が開始されたタリバンとの合意につながり、2021年にアフガニスタン政府は彼らに引き渡されました。

アメリカのアフガニスタンからの撤退と、数百万ドル相当の軍事装備を同国に残したことは、常にトランプ氏から批判されており、彼はこの拙速な撤退について、バイデン前大統領を常に非難しています。