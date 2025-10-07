ガザ戦争開始以降のアメリカからイスラエルへの軍事援助の規模

アーハル・アル＝バイト通信社（Abna）の報道によると、ある学術研究に基づき、アメリカ合衆国はガザ戦争の開始以来、イスラエルに対して217億ドル以上の軍事援助を提供しています。この援助は、ドナルド・トランプとジョー・バイデンの両大統領の任期中に実行されました。

この報告書は、アメリカのブラウン大学ワトソン・スクールに所属する「戦争の費用」（Costs of War）プロジェクトによって発行され、10月7日の攻撃から2周年に合わせて公表されました。

この研究の調査結果によると、ワシントンは過去2年間で、広範な中東地域における安全保障支援と軍事作戦に、さらに約100億ドルを費やしました。

プロジェクトの研究者たちは、彼らのデータは主に公的およびオープンソースに基づいているが、彼らの報告は、ワシントンの緊密な同盟国であるイスラエルへのアメリカの軍事援助の規模に関する最も包括的な研究の一つと見なされていると述べています。

また、この報告書では、中東におけるアメリカの直接的な軍事介入の費用の推定値も提供されています。

アメリカ国務省は、2023年10月以降にイスラエルに提供された援助総額について、これまでのところ公式な反応を示しておらず、ホワイトハウスはコメントの要求を、この援助の一部のみを管理している国防総省（ペンタゴン）に回付しました。

この報告書の公表は、特にガザ戦争の広範な人道上の影響と、この問題に関するワシントンの政策への抗議を受け、イスラエルへの軍事支援の規模に関するアメリカ国内での議論と批判が激化している状況下で行われました。