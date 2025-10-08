17分ごとに子どもの死傷、UNICEFが国際子どもデーに衝撃報告

国際アフルルバイト通信社（ABNA）によると、2023年10月7日に始まったイスラエルとハマスの紛争から約2年、ガザ地区は子どもたちにとって壊滅的な状況に突入している。国連児童基金（UNICEF）は、国際子どもデーに合わせ、衝撃的な報告を発表した。紛争開始以来、少なくとも6万1,000人の子どもが死亡または重傷を負い、17分ごとに子どもの犠牲者が出ている計算になる。

UNICEFの報道官リカルド・ピレス氏は、ジュネーブでの記者会見でこの数字を「受け入れがたい、衝撃的なもの」と表現。「子どもたちは長きにわたり身体的・精神的苦痛を強いられ、決して目にするべきでない、体験するべきでない恐怖にさらされている。孤児となり、住む家を失い、繰り返し避難を強いられ、かつてない規模で病気や暴力に曝露している」と、抑えた怒りを込めて訴えた。

UNICEFの報告は、死傷者の規模だけでなく、基本的なサービスの崩壊がもたらす悲劇の深刻さを詳細に伝えている。ガザでは、ストレスと劣悪な衛生環境により、5人に1人の赤ちゃんが早産で生まれ、多くの場合、生命維持に不可欠な保育器や人工呼吸器が不足している。アル・ヘル病院では、10人の赤ちゃん（うち1人は人工呼吸器に接続）と12台の保育器が放置されている。さらに他の3つの医療施設では、3人の赤ちゃん、5人の新生児、そして18台の追加の保育器が、軍の避難命令により北部で孤立している。ピレス氏は、「これらの機器は子どもたちを生かし、安全に保つために不可欠だ。南部への移送を試みているが、現時点で許可が下りていない。今週末までに実現できるよう願っている」と述べ、度重なる人道支援の妨害を非難した。

さらに、3週間以上続く物資の完全封鎖により、食料、飲料水、住居、医療サービスが極端に不足。8月には子どもの栄養失調率が過去最高を記録し、1万3,000人以上の子どもが重度の栄養失調に苦しんでいる。

UNICEFのキャサリン・ラッセル事務局長は、今年初めの短期間の停戦が「子どもたちに必要な安心感と回復への希望の光をもたらした」と振り返る。しかし、3月31日に停戦が破られ、10日間で少なくとも322人の子どもが死亡、609人が負傷。1日平均約100人の子どもが死傷する事態となり、多くは仮設テントや破壊された住居に避難していた子どもたちだ。「子どもの未来は、再び致命的な暴力と困窮の連鎖に閉ざされた。すべての当事者は、国際人道法に基づく義務を果たし、子どもたちを守らなければならない」とラッセル氏は強く訴えた。

18か月にわたる紛争で、1万5,000人以上の子どもが死亡、少なくとも3万4,000人が負傷。さらに約100万人の子どもが繰り返し避難を強いられ、教育、飲料水、医療へのアクセスを奪われている。UNICEFは、数百人の人道支援従事者の命を奪い、多数を負傷させた攻撃が国際人道法に違反し、極めて重要な支援活動を危険にさらしていると警告する。

UNICEFは最後に、当事者に対し敵対行為の即時停止と停戦の再確立を求める。加えて、人道支援物資と商業物資のガザ地区への無制限な搬入と全域での配布、病傷児の医療搬送、民間人や重要インフラの保護、捕虜の解放を要求。各国に対しても、紛争終結と国際人道法の尊重、特に子どもの保護を確実にするため影響力を発揮するよう強く促した。「世界は、子どもの殺戮と苦しみが続くのを傍観することはできない」と報告は締めくくり、国際社会の無力感を突きつける。