イラン、衛星の完全な製造と打ち上げ能力を持つ世界の10カ国の一つに

アフルルバイト国際通信（アブナ）の報道によると、イラン宇宙機関のハサン・サラリエ長官は、世界の200カ国以上の中で、衛星の完全な製造と打ち上げ能力を持つ国はわずか10カ国または11カ国しかなく、イランもこのグループに含まれていると述べました。これらの国には、宇宙産業で長年の歴史を持つロシア、中国、アメリカ、一部のヨーロッパ諸国、そして日本が含まれます。

彼は、イランは国内の能力に依存して、衛星と打ち上げ機の同時開発を進めてきたと述べました。国内での衛星製造は主に単一生産の形で行われてきましたが、「シャヒード・ソレイマニ衛星コンステレーション」プロジェクトの開始により、多数生産という概念がイランの宇宙用語に入ってきました。

イラン宇宙機関の長官はさらに、2000年代後半（イラン暦の80年代後半）にシャリフ工科大学、アミールキャビール工科大学、イラン科学技術大学、マーレク・アシュタル大学で衛星製造プロジェクトが定義されたことで、人材育成の波が始まったと付け加えました。これらの人材が最初の衛星の製造に成功しました。

ハサン・サラリエ氏は、「この道のターニングポイントは、2008年（イラン暦1387年）のオミード衛星の打ち上げ成功であり、これにより、物体を軌道に乗せる能力に対する国民の信頼が確立されました」と述べました。