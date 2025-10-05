「サムード」活動家への拷問の種類：水の禁止から盗難、暴行まで

ABNA通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、世界的な**「サムード」船団に参加した活動家たちは、占領地での拘留中にシオニスト兵士から受けた虐待**の詳細を明らかにしました。

シオニスト政権の兵士たちは、先週の水曜日の夜以降、国際水域でガザに向かっていた**「サムード」世界船団に属する42隻の船**を差し押さえ、これらに乗っていた数百人の国際活動家を逮捕しました。

トルコ外務省は土曜日、船団参加によりシオニストに拘束されていた約137人の活動家が、国外追放後にトルコに到着したと発表しました。

船の活動家の一人であるイクバル・グルベナル氏は、テルアビブが再び世界の世論の前で自らの弱さを示し、その本当の顔を露呈したと述べました。彼は「彼らは私たちを飢えさせました。14人がいる部屋で、カロリーがほとんどない食べ物を一皿だけ渡されました」と付け加えました。

彼は続けて、「彼らは私たちにきれいな水を与えませんでした。私たちの薬をすべて没収し、すべてを盗みました。シオニストの兵士たちは、私たちのコンピューター、電話、充電器を取り上げ、自分たちのバッグに入れました。盗みは彼らの性質の一部です」と述べました。

別のトルコ人活動家であるゼイネップ・ディレク・ティック・オジャック氏は、「シオニストの過激派大臣イタマル・ベン＝グヴィルの演説に私たちが抗議した後、彼らは暴力のレベルを高めた」と述べました。

この船団の別のメンバーであるオスマン・チェティンカヤ氏は、「シオニストの兵士たちは私たちを屈辱を与えようとしました。私たちが抵抗すると、彼らは暴力をさらに強めました。彼らは私たちの私物を盗みました」と述べました。

彼は、刑務所内で絶え間ない圧力にさらされていたと付け加えました。夜通し絶えず場所から場所へ移動させられたからです。

別のトルコ系活動家であるアイチン・カント・オウル氏は、「私たちは彼らを恐れていません。彼らは非常に卑劣で非道徳的な行為をしました」と述べました。彼女は、女性に対して裸体での身体検査が行われ、シオニストが彼女たちのすべてを奪ったと述べました。

彼女はさらに、「刑務所の壁には血で書かれた文字があり、拘束された母親たちが子供たちの名前を書いていました。私たちはパレスチナ人が毎日経験していることの一部を体験しました。彼らは私たちにきれいな水を与えず、トイレの水を飲むように言い、私たちは約40時間食事なしで過ごしました」と付け加えました。

アルゼンチンの活動家であるゴンサロ・デ・ブリト氏は、シオニストが彼を暴力的に扱ったと述べました。

フランス系モロッコ人の活動家であるヤシン・ベンジェールン氏は、活動家たちが薬へのアクセスを妨げられ、拘束から32時間後になってようやく水が与えられたことを強調しました。

ベンジェールン氏によると、狙撃チームが警察犬と共に拘留室に入ってきたり、活動家が眠るのを妨げたりすることは、彼らの拷問の一部でした。

クウェートの活動家であるムハンマド・ジャマル氏は、拘束場所からアシュドッド港まで12時間太陽の下に置かれ、多くの虐待を受けたと述べました。彼は、一部の活動家が殴打され、侮辱されたことを強調しました。