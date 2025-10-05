国際専門家：ハマスはトランプ氏への回答で最良のシナリオを選択した

ABNA通信がシャハブ通信社との対談で報じたところによると、政治学および国際関係学の教授であるアムジャド・バシュカール氏は、ハマス運動がトルコ、カタール、エジプト、サウジアラビアとの広範な協議の後、現状において最善の政治的シナリオと解決策を提示したと述べました。

同氏は、新しい案は、いかなる外部の監督からも離れた、ガザ地区のための独立したパレスチナ政府へのロードマップであると付け加えました。

この国際問題専門家によると、ハマスは非常に高い政治的知性をもって行動し、抵抗とパレスチナ人民を降伏させようとしていた米国政府の手から主導権を奪うことができたと述べています。

バシュカール氏は、ハマスの声明は、原則を譲歩することなく、イスラエル人捕虜の問題で成果を達成したいというトランプ氏の意向を利用した「賢明な政治的餌」であったと表明しました。

同氏は続けて、この合意は様々な段階で実行され、ハマスは解放運動、ファタハ、パレスチナ自治政府の参加を得て、パレスチナ代表の統一性を維持したと述べました。

この地域専門家は、この案に反して、国際法によれば正当な防衛兵器であるため、抵抗は武装解除されないと明言しました。

同氏は、ハマスが提示したものは、パレスチナ人の尊厳を保ち、米国政府を窮地に追い込み、パレスチナ人民に自決権を取り戻す高度な政治的解決策であると指摘しました。