サイイド・ハッサン・ナスラッラー師の殉教はヒズボラへの国民的支援を増大させた

国際アフルル・バイト通信（アブナ）の報道によると、パキスタンのシーア派ウラマー評議会議長であるアーヤトッラー・サイイド・サーギド・アリー・ナクヴィ師は、殉教者サイイド・ハッサン・ナスラッラー師の一周忌に際し、次のように述べました。「殉教者ハッサン・ナスラッラー師は彼の時代の偉大なムジャーヒディーンであり、彼の殉教によってヒズボラへの国民的な支持と支援は増大しました。」

彼はさらに、「エルサレム解放運動とイスラーム抵抗運動は強化され、その結果、帝国主義勢力は屈辱と敗北に直面しました」と付け加えました。

アーヤトッラー・サーギド・ナクヴィ師は、「この殉教者の比類なき殉教と犠牲は、国際的なレベルで特別な地位を獲得し、世界中、特にこの地域に広範な変化をもたらしました」と強調しました。

パキスタンのシーア派ウラマー評議会議長は続けて、「現在の状況は非常に悲惨であり、現場の事実は、この野蛮行為の原因が実際には帝国主義勢力であることを示しています。シオニスト政権は、あらゆる種類の資源、予算、高度な兵器、技術、情報、計画をもって、帝国主義勢力の支援と監督の下で活動しています。この支援のおかげで、この非合法政権は2年間、ガザとレバノンで破壊と殺戮を引き起こしており、このような状況下で、人類社会は、この野蛮と犯罪を抑制するために努力しなければなりません。」

彼は、「パキスタンには、強力な外交と強力なロビー活動を通じて、帝国主義勢力への圧力を高める十分な能力と影響力があり、ガザ、パレスチナ、レバノンでの侵略と暴力を終結させ、さらには第三次世界大戦の発生を防ぐことさえ可能です」と述べました。

アーヤトッラー・サーギド・ナクヴィ師はまた、ガザ、パレスチナ、レバノンの抑圧された人々のための救援物資の強化の必要性を強調しました。

最後に、殉教者サイイド・ハッサン・ナスラッラー師と彼の同志たちの犠牲を称え、全能のアッラーがヒズボラのムジャーヒディーンに、使命が達成されるまで道を続けるための成功と勇気を与えてくださるよう願望を表明しました。