イスラエルは孤立政権となる瀬戸際/ ヨーロッパは自由貿易協定の破棄を模索

国際アフルルバイト通信社（ABNA）の報道によると、イスラエル政権は外交的および経済的にデリケートな段階にあり、ヨーロッパおよび国際社会からの同政権に対する圧力が強まっています。パートナーシップ協定が署名されて以来初めて、欧州連合（EU）はイスラエルとの自由貿易協定の停止または破棄を検討しています。これは、パレスチナ承認の波が世界で拡大し、現在、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリアといった大国もそれを承認している中で起こっています。

イスラエルの新聞**「The Marker」と「Calcalist」**は、イスラエルの貿易上の地位への直接的な脅威、国際的な支援の減少、そして米国のドナルド・トランプ政権への依存度の高まりなど、現在の状況について暗い見通しを描いています。

ヨーロッパとの貿易協定への脅威 「The Marker」によると、イスラエルの貿易関係の運命は、欧州連合機関の投票にかかっています。この決定においてイタリアが重要な役割を果たしています。イタリアのジョルジア・メローニ首相は演説でイスラエルを人道基準の侵害で非難し、テルアビブに対する一部のヨーロッパの制裁を支持しました。この立場は、イスラエルにとって最大の貿易相手である欧州連合をテルアビブから遠ざける可能性があります。

自由貿易協定の破棄は、イスラエルの輸出品に対する3〜6％の関税の復活を意味します。これは、ヨーロッパとの年間貿易量が500億ドルを超える経済にとって深刻な打撃となる可能性があります。

パレスチナ承認の波 「Calcalist」紙は、パレスチナ国家承認のプロセスが加速していると報じました。これまでに国連加盟国193カ国のうち156カ国が、G7の3カ国（フランス、イギリス、カナダ）を含め、パレスチナを承認しています。この出来事は象徴的な側面だけでなく、パレスチナ人が国際レベルでより多くの法的・政治的手段を行使し、イスラエルの立場を弱体化させることを可能にします。

正常化路線の失敗とトランプへの依存 これらの新聞によると、サウジアラビアの姿勢もイスラエルの危機を深めています。ムハンマド・ビン・サルマーン皇太子は、パレスチナ国家の樹立なしには、イスラエルとのいかなる正常化合意も不可能であることを強調しました。その一方で、テルアビブは現在、ほぼ完全にトランプ氏の支援に依存しており、この支援は駆け引きや政治的圧力の道具になり得るものです。

経済的および財政的な影響 経済専門家は、制裁の話題が持ち上がること自体が、イスラエルを世界市場で高リスク経済のカテゴリーに入れていると警告しています。銀行、保険会社、および大規模な投資ファンドは、イスラエルとの取引を見直しており、この問題は同政権の借入コストを増加させ、外国からの投資を減少させる可能性があります。

結論 これら二つのイスラエル紙の分析は、テルアビブが外交的および経済的な孤立へと急速に進んでいることを示しています。ヨーロッパの貿易特権の喪失、G7諸国間の亀裂、正常化に対するサウジアラビアの条件設定、そしてトランプ氏への危険な依存はすべて、イスラエルを、望ましいパートナーから世界で孤立した政権へと変わる可能性のある状況に追いやっています。