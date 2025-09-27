バラク・オバマ氏：ガザの人道危機を無視することは容認できない

アフルルバイト通信社（ABNA）の報道によると、前米国大統領のバラク・オバマ氏は、アイルランドのダブリンでの演説で、イスラエルによるガザ地区での軍事作戦を厳しく批判し、独立したパレスチナ国家の樹立を求めました。

オバマ氏はガザでの継続的な破壊に言及し、「すでに廃墟と化したものを破壊し続けることに、軍事的な正当性はない」と述べました。

彼は、「子どもたちを飢餓で死なせてはならない」と強調し、「ガザの人道危機を無視することは容認できない」と付け加えました。

オバマ氏はまた、「紛争を解決する能力がない」として政治指導者を批判し、特にイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に言及しました。彼は、「ネタニヤフ氏とは常に意見が一致していたわけではない」と述べ、政治家に対する率直な批判のために、地域であまり人気がなかったと付け加えました。

ガザ紛争に関するオバマ氏によるこれらの異例の発言は、ニューヨークでの国連総会の会合と同時に行われており、イスラエルのガザへの攻撃が世界的な議題の最優先事項となっています。

一方、ネタニヤフ首相は金曜日、一部の西側政府によるパレスチナ国家承認の最近の波に反応し、この行動を**「偏向的なメディア、過激派イスラム主義の選挙区、反ユダヤ主義の集会からの圧力への降伏」**だと表現しました。