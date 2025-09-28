ベネズエラ、国連の壇上からイランとの連帯を表明

アルジャジーラからのABNA通信社の報道によると、ベネズエラのイヴァン・エドゥアルド・ヒル・ピント外務大臣は、国連における自国の代表として、アメリカの好戦的な姿勢に対し、アメリカがベネズエラとその主権に対して戦争を仕掛けることで国際法に違反していると述べました。

彼は続けて、彼の国はカリブ海地域と南アメリカの安全を守り、自らを守る完全な権利を持っていると述べました。

ベネズエラ外務大臣は、次のように明言しました。「我々は、特定の国による支配や管理がなく、法のみが支配する世界を構築するという我々のコミットメントを改めて表明します。」

彼はさらにパレスチナの展開に言及し、「我々はパレスチナ人民の闘いを評価し、イスラエルの占領の終結を求めます」と強調しました。

ヒル・ピント氏は、12日間の強要された戦争におけるイランに対するシオニスト政権の攻撃にも言及し、「我々はイランという国との連帯を再確認し、それに対する侵略を拒否します」と表明しました。

このベネズエラ当局者は、アメリカが国連を支配しようとする試みに触れ、**「今日のナチズムは国連を失敗させようと試みているが、我々はそれを支持し発展させるために努力している」**と述べました。