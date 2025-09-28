タス通信によると、ABNA通信社が報じたところでは、米国務長官のマルコ・ルビオ氏は、自国とその欧州同盟国が「トリガー・メカニズム」を発動する際にイランに対して行った敵対的な行動に言及することなく、ワシントンはイランの核プログラムについて同国と合意に達することを依然として期待していると主張しました。

ルビオ氏はこの件に関して、次のように主張しました。イランに関する国連の制裁およびその他の制限は、米国東部時間午後8時から再開されました。

彼はさらに主張しました。トランプ（ドナルド）大統領は、外交が依然として選択肢であり、（合意への到達が）イラン国民と世界にとって依然として最良の結果であると明確に述べています。それを実現するためには、イランは誠意をもって、時間を浪費したり曖昧さを作り出したりすることなく、直接交渉を受け入れなければならない (!)

これに先立ち、国連安全保障理事会は、米国の圧力の下で、イランとの核合意を支持して採択された**「決議2231」の延長を目的としたロシアと中国の決議案**を否決しました。

これまで、イギリス、ドイツ、フランスは、イラン・イスラム共和国が2015年の核合意（JCPOA）に違反したと非難し、根拠のない主張を提示し、2018年の米国の一方的離脱や欧州側の違反については言及せず、米国によるテヘランに対する**「最大限の圧力」**キャンペーンと歩調を合わせ、トリガー・メカニズム（スナップバック）発動のための30日間のプロセスを開始しました。