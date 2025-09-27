ズィヤード・アッ＝ナハラ氏：パレスチナ国民は殺人者に屈せず、権利を放棄しない

アフルルバイト通信社（ABNA）の報道によると、パレスチナのイスラム聖戦運動の事務総長は、パレスチナ国民は犯罪者の殺人者に決して屈することなく、いかなる犠牲を払っても、その正当な権利を放棄することはないと強調しました。

ズィヤード・アッ＝ナハラ氏は、占領者であるイスラエル政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相による最近の国連での発言に対し、次のように述べました。「ネタニヤフ首相の抵抗勢力とパレスチナ国民に対する脅迫は新しいものではなく、百年以上にわたって抵抗の旗を掲げてきたパレスチナ国民は、これらの脅迫や嘘の影響を受けることはないでしょう。」

一方、パレスチナ国民イニシアチブ運動の事務総長であるムスタファ・アル＝バルグーティ氏も、アル＝マヤーディーン・チャンネルとのインタビューで、国連で起こったことは、国際舞台におけるイスラエルの孤立の増大を示していると述べました。

彼は、ネタニヤフ首相の演説を「嘘に満ちており、犯罪者を犠牲者の立場に置いた」ものだとし、「世界は変化しており、イスラエルは日ごとにさらに孤立するだろう」と強調しました。

アル＝バルグーティ氏は最後に、「ネタニヤフはイスラエルをその歴史上最大の孤立へと追いやっている。彼の行動はナチスの指導者たちの行動としか比較できない」と述べました。