アラーグチー：イランは自国の主権、権利、安全保障に関して決して妥協しない

国際アフルルバイト通信社（ABNA）の報道によると、イランのセイエド・アッバス・アラーグチー外務大臣は、インドネシアのジャカルタ・ポスト紙に「欧州三国によるスナップバック発動の措置を非難して」次のように記しました。欧州トロイカ（英国、フランス、ドイツ）による自動制裁再発動メカニズム（スナップバック）の活性化に向けた行動は、欧州の国際的なイメージと信用に修復不可能な損害をもたらすでしょう。このメカニズムは、イラン、欧州三国、米国、中国、ロシアの間で署名された2015年の核合意に基づく重要な義務の不履行を罰するために設計されました。

イラン外務大臣のテレグラムチャンネルで発表された声明に基づき、アラーグチー氏は次のように付け加えました。イラン、中国、ロシアの三国による共同書簡でも強調されているように、欧州三国によるスナップバックメカニズム発動に関する行動は、法的・合法的な根拠を持たず、政治的にも破壊的であると見なされます。自らの義務を果たさない国々は、自らが弱体化させた合意の利益を享受する権利はありません。いかなる行動も、核合意の下でイランが合法的かつ代償的な措置を講じるに至った一連の出来事を無視することはできません。

彼は表明しました。2018年に包括的共同行動計画（JCPOA）への参加を一方的に停止し、国連安保理決議2231に違反したのは米国であり、イランではありません。この破壊的な行動は、欧州トロイカがJCPOAの下での自らの義務を遵守せず、米国の違法な制裁に同調したことによって完成しました。現在、これら三国は、イランが交渉を拒否していると主張して、国連制裁の再発動を要求しています。これらの国々は、2025年6月に国際法の下で保護されているイラン・イスラム共和国の平和的な核施設に対する米国の違法な軍事攻撃を支持することで、ワシントンの過剰な要求を助長する上での自らの役割をさらに際立たせました。これらの攻撃は、イランと米国の間の非直接的な交渉の第6ラウンドの直前に行われました。

欧州トロイカは勝利者にはならない イラン外務大臣は続けました。欧州トロイカはこのゲームを始めることで、欧州の国際的な信用と地位に多くの否定的な結果をもたらしました。このゲームにおいて、欧州三国は勝利者として現れないばかりか、将来の外交プロセスからも排除されるでしょう。この短い期間の進路変更の機会が失われるならば、西アジア地域と国際システムに広範囲にわたる破壊的な結果がもたらされるでしょう。その結果は、国際合意の完全性と信用を損ない、集団安全保障の基盤を揺るがすでしょう。

アラーグチー氏は述べました。イラン・イスラム共和国は常に最大限の自制をもって、外交と交渉を通じて平和的な核活動に関連する問題の解決と、新しい公正な合意の達成に対する変わらぬコミットメントを世界に示してきました。この合意は、国の国家主権と核拡散防止条約（NPT）の下でのイラン国民の権利を完全に尊重しつつ、イラン国民の生活と福祉を標的とした不当な制裁を含むすべての相互の懸念に対処するものでなければなりません。

彼は言いました。イランは、シオニスト政権と米国による違法かつ犯罪的な攻撃にさらされているにもかかわらず、核不拡散条約（NPT）に基づく原子力の平和利用という自らの確固たる権利の行使に引き続き固執しており、同時にこの件に関する建設的で意味のある対話に参加する用意があることを表明しています。

このイランの上級外交官は表明しました。イラン・イスラム共和国は、最後の行動として、2025年9月9日に国際原子力機関（IAEA）と新しい合意に署名しました。この合意はエジプトの仲介努力によって実現しました。イランとIAEAの間の最近の合意は、イランの平和的な核活動に関連する問題の解決に向けたイランの外交努力の新たな一章を構成します。これは、国家主権を尊重し、イランの確固たる権利を保証しつつ、合意された枠組みの下でIAEAとの協力を維持するものです。

アラーグチー氏は説明しました。イランは自国の主権、権利、安全保障に関して決して妥協しないでしょう。 したがって、この合意は、イスラム諮問議会が可決し、最高国家安全保障会議の枠組み内で実施される「政府に国際原子力機関との協力を停止する義務を課す法律」に従って実行され、以前に廃止された国連安全保障理事会決議の再発動を含む、いかなる敵対的な行動もイランに対して行われない限り有効であり続けます。さもなければ、イラン・イスラム共和国は実務的な措置を終了したと見なすでしょう。

彼は付け加えました。「政府に国際原子力機関との協力を停止する義務を課す法律」は、2025年6月25日にイラン・イスラム諮問議会によって可決され、護憲評議会の承認を経て、イラン・イスラム共和国大統領のマスード・ペゼシュキアンによって公布されました。この法律は、米国とイスラエルによるイランの平和的な核施設への攻撃への対応として、また国の核施設の国益と安全保障を保護するために採択されました。

イスラエルとの全面的な闘いにおけるイスラム諸国の団結の必要性の強調 イラン外務大臣は述べました。最後に、パレスチナの抑圧された人々を支持する上でのインドネシア政府と国民の不動の姿勢と抵抗、そしてイラン・イスラム共和国および地域の他の国々に対するシオニスト政権の侵略行為に対する迅速かつ断固たる非難に感謝の意を表しつつ、国際的な二重基準に対抗し、欠陥のある多国間構造を改革するためのイスラエルとの全面的な闘いにおけるイスラム諸国の団結の必要性を改めて強調します。

アラーグチー氏は表明しました。シオニスト政権による国際法の甚だしいかつ繰り返しの違反に対する国際的な多国間機関の不作為は、国際法の基本的な規則と規範の信用を傷つけ、西アジア地域におけるこの政権の犯罪の範囲拡大につながりました。シオニスト政権イスラエルによる最近のパレスチナ、レバノン、シリア、カタール、イエメンの五つのアラブ諸国に対する攻撃は、ナイル川とユーフラテス川の間に位置するすべての領土を占領するという長年の夢を実現するためのシオニスト政権の野蛮で侵略的な性質を再び明らかにしました。この夢は、「大イスラエル計画」という形で、今世紀最大の戦争犯罪者であるベンヤミン・ネタニヤフによって公式かつ公然と提唱されており、西アジア地域の他のイスラム諸国の主権を深刻な危険にさらしています。