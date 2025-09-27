ペゼシュキヤン博士：スナップバックの発動と制裁の復活は非合法な行為である

アフルルバイト通信社（ABNA）の報道によると、マスード・ペゼシュキヤン博士は国連事務総長との会談で、平和樹立のための事務総長の努力と、ガザ紛争に関する適切な立場に感謝の意を表し、次のように述べました。残念ながら、ガザでの犯罪とジェノサイドは、国連安全保障理事会がこの戦争を停止するための非難さえも行っていない中で発生しています。

大統領は、イランが義務を履行しているにもかかわらず、またロシアと中国がスナップバックの発動に反対しているにもかかわらず、その実行と制裁の復活は非倫理的かつ非合法な行為であると付け加えました。

ペゼシュキヤン博士は、事務総長がこの行動を阻止するためにその能力を活用することを望むと表明しました。

グテーレス国連事務総長もこの会談で、この戦争を停止させるためのイスラエルへの非難に向けた自身と国連の努力に言及し、次のように明言しました。国連はこの戦争の間に数百人の職員を失いました。

グテーレス氏は、この問題に対するトリガー・メカニズム（自動再発動メカニズム）の発動までの残された日々に外交的な解決策が見出され、制裁の復活を目にしないことを望むと表明しました。