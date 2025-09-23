アル・サムード船団がギリシャ沖に到着

Abna通信社がパレスチナ情報センターから報じたところによると、ガザ地区の封鎖を破るために航行中の国際船団「アル・サムード」は、火曜日にクレタ島近くのギリシャの国際水域と領海との境界付近に接近しました。

アルジャジーラ・チャンネルの報道によると、ギリシャのボートや船もクレタ島近くでこの船団に加わり、集団でパレスチナの領海に向けて航行すると予想されています。この船団は今後6日以内にガザに到着すると見られています。

同チャンネルはまた、3夜連続で未確認のドローンが船の上空で目撃されたと報じました。船団の運営者は、この行為を船団の人道的任務を犯罪化し、弱体化させようとする試みだと見なしています。

「アル・サムード」船団の運営者は、船団に対するシオニスト政権の脅威を非難し、船団の任務が国際法に従ってガザ地区に海上援助を輸送する権利を有する平和的かつ人道的な行動であることを強調しました。

以前にも、2機のイスラエル製ドローンがチュニジアのシディ・ブ・サイド港で2隻の船を別々の攻撃で標的にしたと報じられていましたが、占領政権はこの件について沈黙を保っています。

約23日前に航海を開始したこの船団は、世界約50か国からの数十隻の船とボートで構成されており、ガザの封鎖を破るための最大の海上ミッションと見なされています。

これほど多くの船が集団でガザに向けて航行するのは初めてです。この地域は現在、深刻な飢饉の危機に直面しており、これまでに440人のパレスチナ人の命を奪っています。