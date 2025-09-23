ハッサンザデ氏：12日間の戦争で被害を受けた場所の95%が再建された

Abna通信社によると、家族や都市、軍の責任者が出席した第4回「共感の約束」集会で、テヘラン市庁舎バシジ組織の責任者であるモハンマド・メフディ・ハッサンザデ氏は、出席者を歓迎するスピーチの中で、軍と都市の機関との間での継続的かつ建設的なコミュニケーションの重要性を強調し、この相互作用が相乗効果を強化し、市民へのより良いサービス提供の基礎となると述べました。

ハッサンザデ氏はさらに、著書「50年間の崇拝」を紹介し、この作品を文化的、宗教的、社会的な経験を記録し、伝達するための貴重な例として称賛しました。彼はまた、殉教者ナーセロッディン・バーグバーニーの精神的な変容に関する言葉に触れ、「神への真の愛が若者をジハードと犠牲の場へと引きつける」と強調しました。

彼は同じセクションで、殉教者バーグバーニーの遺言に関する最高指導者の言葉を思い出しながら、次のように付け加えました。「殉教者バーグバーニーの遺言は、何度も読まれるべき深く影響力のある作品です。」

テヘラン市庁舎バシジ組織の責任者は、協力の進捗状況について報告し、次のように述べました。「前回の『共感の約束』集会から過去9か月の間に、各部署の月例会議が定期的に開催され、これまでにバシジの85%の地域と市庁舎の各地域が活発に連携してきました。この協力は特に12日間の戦争中に顕著でした。」

彼はテヘラン市長のアリーレザ・ザカニ氏に感謝の意を表し、次のように述べました。「テヘラン市長の絶え間ない都市再建の努力により、破壊された場所の95%が再建および修復され、この行動は都市管理における永続的な成果です。」

ハッサンザデ氏はまた、戦争中のイスラム革命防衛隊テヘラン部隊（ハズラト・モハンマド・ラスールッラー(s)）の司令官であるハッサンザデ将軍の対策と、殉教者ハメダニ計画への彼の支援、そして市庁舎の地区2、3、4、10とバシジのこの分野における貴重な協力に感謝の意を表しました。

最後に彼は、「各部署の月例会議とこのような集会の継続は、革命防衛隊と市庁舎の間の結びつきを強化し、テヘラン市における共通の文化的、社会的、安全保障上の目標の達成に貢献する」と強調しました。