ペゼシュキアン氏：「統合」はグローバルなスローガンだが、現実は一方的な行動と弾圧である。

Abna通信の記者によると、マスード・ペゼシュキアン大統領は、ニューヨーク訪問と国連総会出席を前に次のように述べました。「今回の訪問は国連総会です。すべての国が参加する会議です。これは、各国の首脳と対話を行い、我々の立場や見解をそこで表明する非常に良い機会です。」

彼は続けました。「今年、私たちが住む地球全体のために選ばれた標語は『統合、すべての人のための進歩』ですが、私たちが世界の動向やそこに存在する大国の行動に見るものは、全体主義に他なりません。力を有する一部の国々は、非常に野蛮で非人道的な方法で人々を滅ぼすために、自分たちの手段を使っています。」

ペゼシュキアン氏は語りました。「一人の人間として、宗教、信仰、宗派を問わず、この問題を想像するのは困難です。人間は、創造物の中で最も高貴な存在であり、神が純粋な本性を与えた存在でありながら、ガザの子供たちが飢えで死に、薬や治療の不足で死に、同時にイスラエルが毎日様々な地域を爆撃しているのを見ることはできません。これは、民主主義と人権を主張する、一見文明的で強力な国々が、この体制を公然と支援し、装備を提供し、その同じ手段で虐殺が行われている中で起こっていることです。」

彼は付け加えました。「国際社会やそこに座っている人々が、これらの行動にどのように対処するのか、そして『統合』という名の下に掲げられるスローガンが何を意味するのか、私にはわかりません。この『統合』は、自分たちが望むものを達成するために他人を殺すことを意味するのでしょうか？どの民族、人種、嗜好を持つ人間も、この地球に生きる権利があり、他人の権利を侵害することなく、神の恵みを利用できなければなりません。」

大統領は述べました。「私たちはこの訪問で、平和、安全、真実、正義、人間性に基づいた私たちの信念と信念に基づいて、私たちの立場を表明しようと努力します。対話の機会があれば、各国と、首脳と、人々と、そこにいるイラン人と、専門家と話し、機会があるごとに、私たちが信じる正義のプロセスを擁護します。」

彼は指摘しました。「我々の見解からすると、真実がどのような服装や姿であっても違いはありません。故イマーム・ホメイニが言われたように、私たちの争いは『ブドウ』をめぐるものではありません。もし私たちが人間であり、真実、正義、正直さ、正しさを追求して行動するなら、争いは存在しません。ただ、時には互いを理解できないことがあり、その際には一緒に座って対話することで互いを理解する必要があります。しかし、強制し、いじめ、悪意を持って振る舞おうとする者は、当然ながら対話の対象にはなりません。」

ペゼシュキアン氏は語りました。「したがって、すべての国が参加する国連総会に出席する機会は、私たちにとって非常に重要です。私たちは私たちの立場について語り、統合は真実、正義、各国の領土保全、そしてすべての人間の生命の権利の枠内にあるべきだと強調します。統合は、イスラエルだけが安全の権利を持つという意味であってはならず、この世界に住むすべての人間の安全が守られなければなりません。」

彼は付け加えました。「これは、私たちの立場を表明する例外的な機会です。神の助けを借りて、そこで私たちの現実と信念を力強い声で表明できることを願っています。」