ニュース | イラン人学生がイスラエルと戦うアラブの若者の支援の用意示す、トランプ米大統領；「欧州は口先だけ」

14日日曜、イランの複数大学の学生団体がアラブ諸国の若者に宛てた書簡の中で、イスラエルによるカタールへの攻撃に言及し、「この犯罪政権に対する抵抗と闘争以外に解決策はない。我々は、いかなる期待も抱くことなく自らの工学・学術研究成果をアラブの同胞と共有する用意がある」と宣言しました。

この書簡には「我々とパキスタンの同胞は、ミサイル、核、衛星、生物兵器、そして西側諸国があなた方に懇願させているあらゆる戦略的知識を、無償で提供する用意がある」と記されています。

過去2年間の出来事は、交渉や外交がこれらの危機の解決策ではないばかりか、シオニスト政権とその最大の支持者たる犯罪国家アメリカの侵略計画の一部でもあることを如実に物語っています。また最近の経験は、交渉の話が出るたびにその舞台裏には攻撃と殺害の激化を狙う計画があったことを裏付けています。



トランプ大統領：「欧州はロシア産石油・ガス購入を停止すべき」

ドナルド・トランプ米大統領は14日日曜、「欧州はロシアからの石油・ガスの購入を停止すべきだ」とし、「欧州諸国がロシアに課している制裁では不十分だ。それは、彼らは口先だけで何も行動を起こさないからであり、欧州諸国は自らが行使している対ロシア制裁を実行すべきだ」と語りました。



仏極右政党ルペン党首：「早期選挙の実施こそが危機の唯一の解決策」

フランスの極右政党・国民連合党マリーヌ・ルペン党首は国民議会の解散を求め、「我が国の現在の危機の唯一の解決策は早期選挙の実施である」と述べました。



スペイン：「イスラエルはスポーツ・文化イベントに一切参加すべきではない」

スペインのヨランダ・ディアス副首相は14日日曜、同国首都マドリードで開催された自転車ロードレース「ブエルタ・ア・エスパーニャ」の最終ステージの途中中止にまで発展した親パレスチナ・デモに対し、明確な支持を表明しました。ディアス副首相は「スペイン社会は、スポーツ・文化イベントという枠組みでガザでの大量虐殺が一般的な出来事と化すことを拒否しており、イスラエルはいかなるイベントにも参加すべきではない」と付け加えました。



ブラジルで、イラン・ベネズエラ・パレスチナ支援国際会議が開催

ブラジル・サンパウロの科学アカデミーで14日日曜、「反帝国主義戦線」の主導と招待により、ブラジル、ベネズエラ、チリ、キューバの50以上の政党とNGO非政府組織の代表が幅広く参加する重要な会合が開催されました。イスラエルによる対イラン戦争で殉教したイラン人への追悼で始まったこの会合では、イラン及びベネズエラ、イエメン、キューバに対する侵略的な政策と一方的な制裁を検証・非難するとともに、パレスチナ人とレバノン人の闘争への支持が表明されました。



イエメン、イスラエル占領地を無人機攻撃

イエメン武装軍のヤフヤー・サリーウ報道官は、同国空軍が4機の運用可能な無人機を用いてイスラエル占領地内の標的を攻撃したことを明らかにしました。同報道官はさらに「3機の無人機が占領地南部エイラート地域のラモン国際空港を攻撃し、4機目の無人機が占領地ネゲブ地域の軍事目標を攻撃した」としています。



ラザリーニUNRWA事務局長：「ガザには安全な場所はない」

UNRWA国連パレスチナ難民救済事業機関のフィリップ・ラザリーニ事務局長は14日、「現在既にガザには安全な場所はなく、空爆は激化の一途を辿っている」とした上で、「今やますます多くの住民が住処を追われ、他地域への移動・移住を余儀なくされている」と語りました。