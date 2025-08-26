国際アフル・アル・バイト通信社（a）-ABNAの報道によると、テルアビブがガザの殉教者のほとんどはパレスチナ抵抗勢力のメンバーだと主張している一方で、「アマン情報機関」の情報は、犠牲者の圧倒的多数、つまり約83%が民間人であることを示しています。

英国の新聞「ガーディアン」、シオニストのウェブサイト「シハ・メコミット」、そして電子雑誌「972」が共同で行った調査によると、イスラエル軍内部の最も正確で信頼できる情報源から抽出された情報では、昨年5月中旬までに殉教したイスラム抵抗運動（ハマス）とイスラム聖戦のメンバーの数は、8,900人の戦闘員を超えないことが示されています。

この報告書によると、2025年5月中旬までに、イスラエル軍の情報データベースは、ハマスとイスラム聖戦のメンバー7,330人の死亡を記録しており、これに加えて、おそらくパレスチナ人戦闘員である可能性のある1,570人がおり、合計で殉教した戦闘員の数は8,900人に達します。

したがって、ガザの殉教者総数のわずか17%が軍人であり、83%以上が民間人で構成されています。

推定によると、約10,000体の遺体が瓦礫の下に埋もれており、数千人の行方不明者に加えて、多くの遺体は身元が特定できないほどひどく焼けています。

シオニスト政権は、これまでにガザで47,000人以上のハマスとイスラム聖戦の軍人が殉教したと主張していますが、この調査によって明らかにされたデータは、抵抗グループの殉教者の数は、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相によって発表された公式の数字よりもはるかに少ないことを示しています。