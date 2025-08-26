米軍への大規模な訴え；「トランプ：私は独裁者ではない」

ロイター通信がABNA通信に報じたところによると、ドナルド・トランプ米国大統領は、軍隊をワシントンやコロンビア特別区の通りに派遣し、これらの措置を米国の他の地域に拡大すると脅している現在の取り組みの中で、自身に対する批判を否定した。

トランプはホワイトハウスの執務室で記者団に対し、「多くの人々は、米国が独裁的な統治下にあることを好むだろうと考えている」と述べた。

彼は付け加えた。「多くの人々は『おそらく独裁者が好きだろう』と言う。私は独裁者が好きではない。私も独裁者ではない。私は並外れた知恵と知性を持った男だ。そして、私たちの都市で何が起こっているかを見て、軍隊を派遣することを決定すると、賞賛される代わりに、彼らは共和国を乗っ取ろうとしていると言う。そう言う人々は病気だ！」

トランプが米国の首都で軍に訴えたことは、共和党員を含む批判の波を引き起こしており、彼はボルチモアやシカゴなどの他の米国の主要都市への軍隊派遣を検討している。1878年に制定された「Posse Comitatus Act」法によると、米軍は法執行機関の事柄に干渉することを禁じられている。

州兵は、自然災害が発生した場合、通常、各州の知事の要請によって派遣される。トナルド・トランプは、ワシントンDCで犯罪の緊急事態があるという主張で、州兵をこの都市に派遣した！

トランプと彼の政治的同盟者は、さまざまな都市での犯罪率を減らそうとしており、現在の数字はワシントンDCやボルチモアなどの都市での犯罪活動の正確な程度を反映していないと主張している。彼らは、これらの都市には「組織的な隠蔽」があると主張している。

公式データによると、今年これまでの米国首都での殺人件数は101件であり、昨年の同じ期間と比較して15％減少している。

トランプは、米軍は、たとえ当該州の知事が援助を要請していなくても、他のどの都市にも派遣する準備ができていると述べている。