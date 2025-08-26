国際アフル・アル・バイト通信社（a）-ABNAの報道によると、ヘブライ語のウェブサイト「ワラ」は、イエメンのアンサール・アッラーがシオニスト政権を消耗戦に引き込むことに成功したことを認めました。イエメン人はこの戦争を停止するための条件を設定しました。ガザへの攻撃が続く限り、イエメンからのミサイル攻撃とドローン攻撃も続くでしょう。

この報告書は続けて、さらに、イエメン人は攻撃の強度と範囲も決定すると述べています。イエメンへの攻撃のたびに、テルアビブは今回こそイエメン軍に対する力の均衡が変わることを期待しますが、何も変わっていないことが明らかになります。

報告書は、イエメン人の攻撃が増加した後、シオニスト政権の軍隊が米国に介入を求めましたが、ワシントンはイエメンに対するこれらの攻撃による損害が想像以上であることに気づいたと強調しています。

報告書は続けて、いわゆる「世界の超大国」はイエメンと交渉せざるを得なくなり、最終的に停戦を達成したと述べています。米国はテルアビブをイエメンに対して一人にしました。テルアビブによるイエメンへの攻撃は、この国の軍事力と占領地への攻撃の強度を減らすことができませんでした。