ヒズボラ事務総長：抵抗がなければ、イスラエルはベイルートに到達していただろう / 我々は決して武器を放棄しない

国際アフル・アル・バイト通信社（a）-ABNAの報道によると、レバノンのヒズボラ事務総長であるシェイク・「ナイーム・カセム」は、本日、アッラーメ・サイード・アッバス・アリ・アル・ムサウィ（レバノン高等シーア派評議会のシャリア委員、評議委員、そしてレバノンのムスリム学者集会の創設者の一人）を偲ぶスピーチで、レバノンの動向を分析し、「ファジュル・アル・ジュルード」の戦いは、レバノン軍とイスラム抵抗勢力の共同協力と、「ミシェル・アウン」の勇敢な決断によって行われた戦いだったと述べた。

彼は続けて、イマーム・ムーサ・サドルの失踪に言及し、「イマーム・サドルはレバノンに根本的な変化をもたらし、戦士たちの指導者だった。彼は国内の国民的団結に強い愛情を持っており、レバノン南部が国全体とアラブを代表して抵抗したと信じていた。我々もイマーム・サドルに、抵抗の旗の下にあることを誓う」と述べた。

ヒズボラ事務総長は付け加えた。「『ファジュル・アル・ジュルード』の戦いは、レバノン軍とイスラム抵抗勢力によって行われた戦いであり、大きな成果を達成した。当時のレバノン大統領であったミシェル・アウンの、タクフィーリーとISに対する『ファジュル・アル・ジュルード』の戦いの決断は、米国の圧力にもかかわらず下された、断固たる勇敢な決断だった。」

シェイク・ナイーム・カセムは付け加えた。「『ファジュル・アル・ジュルード』の戦いの時、ジョセフ・アウンは軍司令官であり、彼は完全に協力し、この戦いでは彼の指揮下で抵抗勢力と軍の間の調整が行われた。この戦いは、抵抗勢力が（南部地域の）解放においてレバノン軍を支援したため、防衛戦略のモデルである。」

彼はまた、シオニスト政権のイエメンに対する侵略に言及し、「イスラエルはイエメンを爆撃したが、いつものように民間施設と民間人を爆撃した。イスラエルは全世界の目の前で犯罪を犯している。イエメンはイスラエルの侵略に対して英雄的な立場を取っており、ガザの人々を支援するその並外れた立場に対して、親愛なるイエメンに感謝する」と述べた。

レバノンのヒズボラ事務総長は、レバノン政府の抵抗勢力武装解除の決定に言及し、「我々の栄誉と力の源であり、敵から我々を守る武器を、我々は決して手放さない」と述べた。

レバノンの抵抗勢力事務総長は続けて、「もし抵抗がなければ、イスラエルはダマスカスに到達したようにベイルートに到達し、シリアで起こったように600キロメートル[のレバノン領土]を占領していただろう」と述べた。

レバノンのヒズボラ事務総長であるシェイク・ナイーム・カセムは、抵抗勢力が占領政権の目標達成に対する強固な障壁であり続けること、そして占領者がレバノンに留まり、この国でその拡張主義的な計画を実行することは決してできないだろうと強調した。

彼は、レバノン政府がレバノンと国民の武装解除に関して誤った決定を下したと付け加えた。その一方で、イスラエルの侵略は続いており、彼らは米国の監督下でその拡張主義的な目的を実行しようとしている。

シェイク・ナイーム・カセムは、レバノン政府のこの決定は米国とイスラエルによって指示されたものであり、この政府がこの方針を続けるならば、レバノンの主権を確保することはできないだろうと指摘した。

レバノンのヒズボラ事務総長は続けた。「我々は決して武器を放棄しない。そして我々の武器は、我々の命、名誉、土地、尊厳である。そして、我々は決して我が国でイスラエルを放置しない。」

シェイク・ナイーム・カセムは宣言した。「我々を武装解除しようとする者は、我々の命を奪おうとするようなものであり、もし彼らがそれを試みるなら、世界は我々の頑固さを見るだろう。」

彼は、抵抗勢力は国の防衛の第一の責任者である国の国軍を支援すると述べた。抵抗勢力は敵の侵略への反応であり、それに対抗し、その目標を阻止する。軍隊に武器を装備することは不可欠であり、軍隊が（国の防衛の）責任者であるべきであり、抵抗勢力は支援的な要因である。

ヒズボラ事務総長は、イスラエルは占領し、殺害し、破壊するかもしれないが、我々はそれが安定を見つけないようにそれに対抗し、これが我々の能力であると強調した。抵抗の義務は今やより高く、より激しく、イスラエルは決してレバノンに留まることはできない。

シェイク・ナイーム・カセムはまた、ロードマップには、レバノン領土からの敵の追放、侵略の停止、捕虜の解放、復興の開始、そしてその後、防衛戦略への取り組みが含まれると述べた。

彼は、シオニスト政権に対する譲歩というアプローチを拒否し、レバノン政府に対し、ヒズボラとの合意を順守し、圧力に屈せず、要求されたことに勇敢かつ責任を持って立ち向かうよう求めた。