シオニスト政権が屈服して地に伏し、自らを守ることができていたら、このようにアメリカに頼ることはなかっただろう／犯罪者の襟首を放してはならない

アーフルルバイト通信社（AS）-アブナの報道によると、イスラム革命最高指導者は今朝、司法府の長と高官、そして全国の司法長官との会談で、最近の強制戦争におけるイラン国民の偉大な業績と、侵略者の計算と計画が打ち破られた役割を分析し、政治的嗜好の違いや宗教的重みの違いにかかわらず、親愛なるイランを守るためのイラン国民の偉大な団結に言及し、次のように強調した。「すべての人々の義務は、この国家統一を維持することである。」

ハメネイ師は次のように述べた。「12日間の戦争における国民の偉大な業績は、国家的な決意、意志、自信の性質のものであった。なぜなら、アメリカやその鎖に繋がれた犬であるシオニスト政権のような強大な権力に対峙する精神と準備があること自体が、非常に価値あることだからである。」

師は、パフラヴィー政権の工作員たちが、秘密の会合でさえアメリカに抗議する勇気がなかったという公開された回顧録に言及し、次のように指摘した。「イランはあの時代から、アメリカを恐れるどころか、アメリカを恐れさせるような場所に到達した。そして、この精神と国家的な意志こそが、イランを誇り高くし、その大きな願いを達成させるものである。」

革命指導者は、友人も敵も、イラン国民がいかなる分野においても弱い側として存在することはないと知るべきだと強調し、さらに次のように述べた。「我々は論理と軍事力といった必要な手段をすべて備えている。したがって、外交の場であろうと軍事の場であろうと、我々が参入するたびに、神の御加護により、満を持して参入するであろう。」

ハメネイ師は次のように強調した。「我々はシオニスト政権を癌とみなし、アメリカをその支援ゆえに犯罪者とみなすが、敵が攻撃するたびに我々の対応は手厳しく、断固たるものであったとしても、我々は戦争を歓迎し、先んじて戦争に向かうことはなかった。」

師は、イランの強力かつ断固たる対応に対する明確な理由として、シオニスト政権がアメリカに頼らざるを得なかったことを挙げ、次のように述べた。「シオニスト政権が屈服して地に伏し、自らを守ることができていたら、このようにアメリカに頼ることはなかっただろうが、イスラム共和国には太刀打ちできないと悟ったのである。」

革命指導者は、イランによるアメリカへの報復攻撃もまた、非常に敏感な打撃であったと述べ、次のように付け加えた。「イランが攻撃した中心は、地域におけるアメリカの極めて敏感な中心であった。報道管制が解除されれば、イランがいかに大きな打撃を与えたかが明らかになるだろう。もちろん、アメリカや他の国々にも、これ以上の打撃を与えることも可能である。」

ハメネイ師は、最近の戦争における国民的課題の出現は非常に重要であり、敵の計画の実現を妨げたと見なし、次のように付け加えた。「侵略者の計算と計画は、イランの特定の人物や敏感な中心を攻撃することで、体制が弱体化し、その後、偽善者や王党派から暴徒に至るまで、彼らの傭兵の潜伏細胞を動員することで、人々を煽動し、通りに引き出すことによって、体制を終わらせることができるというものであった。」

イスラム革命最高指導者は次のように指摘した。「実際には、敵の計画とは正反対のことが起こり、政治分野などにおける一部の人々の多くの計算が間違っていたことが明らかになった。」

師は、侵略的な敵の顔、計画、隠れた目的がすべての人々に明らかになったことに言及し、次のように述べた。「神は彼らの計画を無効にし、国民を政府と体制の支援のために現場に導いた。そして国民は、敵の予想に反して、命と財産をもって体制を支援するために立ち上がった。」

革命指導者は、宗教的な重みが全く異なり、政治的指向が様々で、時には対立する人々が話し合い、共に立つことが、偉大な国家統一を生み出したと述べ、この偉大な統一を維持する必要性を強調し、次のように述べた。「ジャーナリスト、裁判官、政府高官、聖職者、金曜礼拝のイマームを含むすべての人々は、国家統一を保護し、維持する義務がある。」

師は、政治的な意見の相違や宗教的な重みの違いが存在することが、親愛なるイランとイスラム体制を守るという共通の真実のために共に立つことと矛盾しないと見なし、国家統一を維持するための要件を述べ、次のように述べた。「詭弁を説明し、除去する必要があるが、不必要な欠陥を持ち出して議論し、些細な問題で騒ぎ立てることは有害であり、詭弁の無効化も、国に問題を引き起こさないように、最善の方法で行われるべきである。」

ハメネイ師は、体制への忠誠を表明し、一般的な政策を承認し、支持することは必要かつ有益であると述べ、さらに次のように付け加えた。「しかし、既存の意見の相違や、この派閥とあの派閥に分かれるといった有害な行為を強調しすぎてはならない。」

師はまた、国民、特に若者の一般的な熱意と興奮を必要かつ良いことと述べ、次のように述べた。「しかし、焦って足を踏み鳴らし、なぜこれこれのことが行われなかったのかと抗議することは有害である。」

革命指導者は、最後の勧告として、軍事および外交の担当機関が強力かつ正しい方向性で活動を継続することを強調し、次のように述べた。「もちろん、方向性には注意を払うべきである。なぜなら、特に外交分野では方向性が非常に重要であり、注意深く正確に作業すべきだからである。」

師は、軍事または外交問題で誰かが当局者に抗議する可能性に言及し、次のように付け加えた。「彼らが抗議を提起すべきではないとは言わないが、抗議と批判は許容できる口調で、調査と情報収集の後に行われるべきである。なぜなら、メディアに反映される一部の声明や抗議は、情報不足によるものであることがあるからである。」



