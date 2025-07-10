ハマス、シオニスト捕虜10人の解放に同意

アフルルバイト国際通信（アブナ）の報道によると、ハマス運動の上級メンバーであるタヘル・アル＝ヌヌは次のように述べました。「ハマスは、ガザ地区への援助物資の輸送プロセスと敵の侵略停止を保証するため、シオニスト捕虜10人の解放に同意しました。」

アルジャジーラとのインタビューで彼は付け加えました。「ハマス運動はドーハでの現在の交渉において、大きな柔軟性を示し、仲介者と協力しています。」

アル＝ヌヌは明確に述べました。「ハマスは、ガザへの援助物資の輸送とジェノサイド戦争の停止を保証するため、ガザにいるシオニスト捕虜10人の解放に同意しました。」

彼は指摘しました。「この交渉ラウンドは大きな課題に直面しており、ハマスはシオニスト政権とのいかなる合意の基本的要件に対しても揺るぎない立場を維持しています。その最たるものは、ガザ地区からの完全撤退と侵略の完全停止です。」

ハマス運動の上級メンバーはさらに付け加えました。「我々は国際的な保証を提供することの重要性を強調しており、戦争を終わらせるためにシオニスト政権に真の圧力をかける鍵は、必要な政治的意志があれば、アメリカの手にあります。」