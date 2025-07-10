エヴィン刑務所で新たな殉教者。犠牲者の総数は80人に到達

アフルルバイト国際通信（アブナ）の報道によると、司法府の報道官であるアスガル・ジャハンギールは、エヴィン刑務所へのイスラエルによる攻撃の殉教者を追悼する式典の傍らで次のように述べました。「犯罪的な敵は、国際法と人道法のあらゆる原則を公然と侵害し、世界的に受け入れられている規範に対する無関心ぶりを示そうとしています。残念ながら、国際機関はこのような行動に対して無力であり、この沈黙がこのような犯罪を犯す土壌となっています。」

ジャハンギールは続けました。「司法府はこの問題を真剣に追及しており、調査プロセスは国内裁判所で始まっており、国際レベルでの法的措置の準備も進行中です。イラン国民に生じた物的損害と人的被害の両方を特定し評価するために、専門家による会合が開催されています。」

彼はさらに次のように述べました。「執行機関も、被害の程度を評価し、司法府に報告するよう義務付けられており、これにより司法手続きが迅速に進められます。また、個人や法人からの苦情の登録を容易にするための特別なガイドラインの策定も発表しました。」

ジャハンギールは明言しました。「この事件の殉教者に関するファイルも作成中です。刑務所組織と殉教者財団は連携し、これらの殉教者のファイルを完成させ、彼らの法的権利を特定するために必要な措置を講じています。」

最後に彼は、この攻撃で負傷したもう一人の兵士の殉教を知らせ、「この殉教者が加わったことで、エヴィン事件の殉教者数が増加した」と述べました。

また、逮捕されたスパイの調査に関するファイルも検察庁の議題となっており、司法府長官の特別指示により、司法審査が優先的に進められています。追加情報は次回の記者会見で提供されます。