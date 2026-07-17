ヨルダンに配備されたアメリカ軍戦闘機および給油機の破壊

アブナ通信社の報道によると、イスラム革命防衛隊は声明で、複数のアメリカ軍給油機と戦闘機が弾道ミサイルと多数のドローンによって破壊されたと発表しました。

声明の全文は以下の通りです：

「ヨルダンの高貴な国民よ；

預言者たちが足を踏み入れた地の高潔な人々よ、世界中のどの民族よりもパレスチナに近しく、ガザとヨルダン川西岸の抑圧された人々の苦しみを最もよく知る人々よ——昨年の我々のカタール・アル・ウデイド基地攻撃の後、子供殺しのアメリカ軍は、イスラムの戦士たちの激しい攻撃から指揮中枢を遠ざけるため、地域内のアメリカ軍指揮センター（セントコム）をカタールからあなた方の国土のアル・アズラクに移転しました。それ以来現在まで、パレスチナ人および他のイスラム諸国に対する悪行の指揮中枢は、あなた方の国土に、あなた方の手の届くところにあります。

セントコムに加えて、空軍基地と数十機のアメリカ軍給油機、F-35、F-15、F-16があなた方の国土に配備されており、そこからパレスチナ、イラン、レバノンの抑圧された人々に対して空爆を行っています。

昨夜、子供殺しのアメリカ軍は再び悪行を働き、ヨルダン国内の基地を使用して、複数の橋、住宅地、イラン南部のバンダル・アッバースの給水ポンプ施設などの民間目標を攻撃するという重大な戦争犯罪を犯しました。

この悪行への報復として、イスラムの戦士たちはナスル２作戦の第１４波において、「おお、サーヒブ・アッ＝ザマーンよ（アッラーがその出現を早めたまえ）、我を助けたまえ」という祝福された標語のもと、二段階にわたって、複数の弾道ミサイルと多数のドローンでヨルダンに配備されたアメリカ軍戦闘機と給油機を攻撃し、複数のアメリカ軍給油機と戦闘機を破壊し、さらに多数に深刻な損害を与えました。」