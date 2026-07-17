国際エネルギー機関のエネルギー安全保障への懸念表明

アブナ通信社の報道によると、ファティ・ビロル氏は木曜日、ワシントンのシンクタンク「外交問題評議会」が主催した会合で次のように述べました。「石油の安全保障は依然として重要な問題です。今後数週間のうちに状況が改善しなければ、私たちは懸念すべきです。私も懸念しています。」

ビロル氏は、エネルギー価格の急激な上昇にもかかわらず、いくつかの要因がこの上昇を緩和したと付け加えました。これには、戦争前に10億バレル以上だった中国の備蓄、電気自動車や公共交通機関の利用増加による石油節約、国際エネルギー機関との協調による最大4億バレルの石油放出が含まれます。

彼は、イランに対する戦争は歴史上最悪のエネルギー混乱であると述べ、これらの修正と調整は「永遠に続くことはできない」と強調しました。

ビロル氏はまた、世界最大の石油・ガス生産国である米国の生産増加に言及し、「米国の生産増加は非常に良いことです。米国は原油生産を100万バレル、200万バレル増やしましたが、1日あたり1,000万バレルの原油生産を増やすことはできません」と強調しました。

国際エネルギー機関の事務局長は、石油・ガス供給の危機が世界中の経済に損害を与えたが、非対称的に与えたと述べました。

ビロル氏は、「主にアジア」がこの状況から最も大きな打撃を受けたと述べました。なぜなら「エネルギーの80～90パーセントをホルムズ海峡から得ていた」からです。

彼は、日本と韓国も被害を受けたが、パキスタン、バングラデシュ、インドを含む発展途上国が最も大きな打撃を受けたと付け加えました。

ビロル氏はまた、発展途上国の人々、特に女性の健康への潜在的なリスクにも言及しました。彼女たちは、石油製品が手頃な価格でなくなったため、より危険なガスを排出する肥料や木材などの代替調理燃料に切り替えています。