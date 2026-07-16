ザフラビー：ホルムズ海峡の環境被害の評価を検討中

環境保護庁の自然環境・生物多様性担当副長官ハミド・ザフラビー氏は、通信社「メフル」の記者に対し、ホルムズ海峡の環境被害評価の最新状況について次のように語った：環境、国の生物多様性への被害、および汚染物質の放出による汚染の規模の調査は引き続き環境保護庁の議題に掲載されており、この分野の専門家による研究は継続されている。

同氏はさらに、環境保護庁が管轄する陸域については、情報へのアクセスや現地データ収集の可能性があるため、評価は実施済みであり、被害額も見積もられていると付け加えた。

ザフラビー氏によれば、これらの評価結果は法的・行政的手続きのために所管当局に送付された。

環境保護庁の自然環境・生物多様性担当副長官は、ホルムズ海峡やその他の海洋生態系の状況に言及し、この部分に関する研究は同庁の海洋環境担当副部局が実施中であると述べた。海洋環境の流動的でダイナミックな性質のため、これらの地域での環境被害の評価は陸上生態系よりも複雑であり、綿密かつ科学的な調査が必要である。

同氏は、ホルムズ海峡およびその他の海洋生態系への環境被害の評価は、研究の完了と結果の取りまとめの後に公表されると強調した。