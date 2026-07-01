メタ社とイスラエルのイラン戦争関連コンテンツ削除協力が暴露

ABNA通信社の報道によると、米メディア「インターセプト」によって公開された文書は、イスラエル政府がイランとの戦争中にメタ社に対し、フェイスブックとインスタグラム上の数十のコンテンツ（イラン支持資料、イスラエル批判コンテンツ、イランのミサイル攻撃関連画像を含む）の削除を要請したことを示している。

「インターセプト」紙の報告によれば、シオニスト体制の要請には、イラン支持の投稿、イスラエルに反対する資料、イランのミサイル攻撃の痕跡に関する画像や動画、さらには軍事分析を公開していたユーザーアカウントの削除が含まれていた。

これらの文書はまた、メタ社がこれらの要請の一部に同意し、指定されたコンテンツの一部を削除したことを示しているが、この決定の法的根拠や基準はすべてのケースで明確に説明されていない。

この報告の別の部分では、以前にイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と協力していたメタのマネージャーの一人が、シオニスト体制と同社との間で、フェイスブックとインスタグラムのプラットフォームからのコンテンツ削除を追跡する仲介役を果たしたとされている。

米メディア「インターセプト」は、削除されたコンテンツの正確な数や、これらの文書に対するメタ社の公式な反応についての詳細を公開していない。