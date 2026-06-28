レバノン政党によるシオニスト政権との合意の危険性に関する警告

通信社「アブナ」によると、レバノンの「シャビーバ」党は、親西側レバノン政府とシオニスト政権の間で調印された合意を受けて声明を発表し、いかなる合意も、レバノンの主権と国民の権利を保護する観点から検討されるべきであり、シオニスト側やその他が歓迎するかどうかで判断されるべきではないと述べた。

声明では次のように述べられている。「明確な保証なしにレバノンに義務を課す一方で、イスラエルに侵略を継続するための安全な余地を与えるいかなる枠組みも、疑問を招くものだ。」

声明の続きでは、次のように明確にされている。「占領地とパレスチナの占領が続く限り、イスラエルはレバノン人やアラブ人の大部分にとって占領国家であり歴史的敵であり続けるだろう。我々は、ネタニヤフ政権がこの合意を自らの政治的・軍事的利益のために悪用し、レバノンに新たな方程式を押し付けることを警告する。1948年から1982年のレバン侵攻及びその他の侵略に至るまで、シオニストの敵に対する抵抗の犠牲を無視することはできない。殉教者の血とレバノンの尊厳は取引や交渉の対象ではない。国の主権と敵の侵略停止を考慮しないいかなる合意も受け入れられない。」