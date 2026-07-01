アーレフ：殉教した指導者の葬儀は、シーア派が不当に扱われてきた歴史的な葬儀の悲しみに終止符を打つものだ。

ABNA通信社の報道によると、モハンマド・レザー・アーレフは自身のソーシャルメディアアカウントにこう書いた。「シーア派の歴史は、メディナからトゥースに至るまで、孤独で不当な葬儀の悲しみに満ちています。しかし、私たちと世界の自由人の運命は、私たちの殉教したイマーム、愛しきハーメネイーのために、全世界を包むほどの壮大でかつてない別れを実現することにあります。」

彼はさらにこう付け加えた。「私は、強力なイランとイスラム・ウンマが、この歴史的な別れのために全身全霊で立ち上がると信じています。」