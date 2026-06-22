パキスタン外相が語るイラン・アメリカ交渉の最新詳細

通信社「アブナ」の報道によると、パキスタンのムハンマド・イスハーク・ダール外相は、アル・アラビーヤとアル・ハダスとのインタビューで、「イランとアメリカは危機解決の鍵は外交にあるという結論に達した」と強調しました。

同氏はさらに、「彼らは成功段階に到達した。アメリカはイランからのウラン備蓄の移転を求めていたが、我々はイランのウラン備蓄の濃縮レベルの低減という解決策を見出した。これらの備蓄は依然として地下に埋蔵されている。」と付け加えました。

パキスタン外相は、「ウラン備蓄の問題は3つの技術グループのいずれかで解決できると考える。パキスタンは過去47年間で初めて、アメリカとイランの会合を開催することに成功した。両者の戦争は恐ろしいものであり、経済に悪影響を及ぼしてきた。」と述べました。

同氏は、「3つの技術グループが交渉に参加しており、核問題、凍結資産、レバノンについて協議している。ホルムズ海峡の状況は戦前の状態に戻るべきだ。60日間の期間中、ホルムズ海峡ではいかなる関税も課されず、船舶はこの地域を通過できる。」と述べました。

パキスタン外相はさらに、「中国もホルムズ海峡での関税なしの船舶自由通過に同意している。現在、船舶は往復の航路を航行でき、通過料やサービス費用以外の関税は課されない。イスラエルのレバノンに対する挑発的攻撃は停止されねばならない。我々はまた、サウジアラビア、エジプト、トルコの外相とガザ地区問題の再活性化について合意した。」と述べました。

同氏は、「米国大統領ドナルド・トランプは個人的に交渉を監督していた。我々はこのプロセスが肯定的に進むことを望む。我々の見積もりでは、イランとアメリカの交渉の次の段階が最も困難な段階となるだろう。すべての利益になることなので、彼らが最終合意に達することができると確信している。両者の間の覚書には否定的な点は一切ない。イランに対する制裁問題はアメリカと二国間で検討される。サウジアラビア、カタール、エジプト、UAEは仲介努力を支援している。イランは交渉プロセスに満足を表明し、備蓄の濃縮レベル低減に同意した。」と述べました。