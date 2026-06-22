相手の襟首をつかんで約束を履行させねばならない

通信社「アブナ」の報道によると、外務省報道官のイスマイル・バガーイー氏は、ビュルゲンシュトック会合終了後、国営テレビ「セド・オ・シマ」の記者とのインタビューで次のように述べた。「最終交渉開始に必要な残りの項目について、協議が行われた。」

同氏はさらに、「石油販売とイラン資産の凍結解除に必要な許可の発行について議論され、良い進展があった。」と付け加えた。

バガーイー氏は続けて、「ホルムズ海峡通過時の船舶の安全な通行についても、重要な仕組みを設けることで合意した。」と述べた。

同氏は、「我々は非常に長い一日を過ごした。会合は月曜朝に始まった。四者会合の際に米国による脅迫的な声明が発表され、そのためイランはこうした状況下での四者会合継続には応じられないと表明した。」と指摘した。

これを受けてカタールとパキスタンが対話継続を試みたが、我々は四者形式では行わないと伝えた。

バガーイー氏はさらに、「四者会合およびその前の会合で、相手側の不誠実さに対する我々の懸念が表明された。特にシオニスト政権による停戦違反の継続についてである。」と述べた。

この関連で、平和の持続可能性を確保するため、仲介者も参加する新たな監視メカニズムが、レバノンにおける戦争終結と停止を監視するために設立された。

外務省報道官は、「イラン代表団の考え方は、相手の襟首をつかんで約束を履行させねばならないというものだ。」と述べた。

同氏はさらに、「この段階で交渉チームの作業は終了したが、技術チームは明日も作業を続ける。また、カタールとパキスタンの両仲介者がテキストを発表する予定だ。このテキストは、18時間の間に合意された内容を文書化したものとして提示される。」と付け加えた。