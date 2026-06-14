イラン・アメリカ合意、サウジアラビアとパキスタンの外相協議の中心テーマに

ABNA通信社のサウジアラビア通信「ワス」引用報道によると、サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハン・ビン・アブドラ外相は、パキスタンのモハマド・イスハク・ダル副首相兼外相との電話会談で、最新の地域情勢とこの分野での進行中の取り組みを協議した。

「ワス」が言及しているのは、ここ数週間続いている、イランとアメリカ間の覚書達成に向けたパキスタンの調停努力のことである。

イスハク・ダル氏は数時間前にも、エジプトのバドル・アブデルアティ外相と、イランとアメリカの可能性のある合意について電話で協議した。

パキスタンのシャバズ・シャリフ首相は数時間前にイランに関する見解を述べた。

パキスタン首相は自身の予測を述べ、「我々はこれまで以上に和平合意に近づいており、おそらく24時間以内に最終決定されるだろう。我々は、イランとアメリカの間の和平合意が最終決定され次第、電子署名の儀式の準備を進めている。アメリカとイランは、中東での数ヶ月にわたる紛争を終結させる和平合意の枠組みで合意に達した。イランとアメリカは和平合意の最終文書に到達した。」と述べた。

一方、パキスタンのモハマド・イスハク・ダル外相は本日土曜日、スイス外相と電話で協議した。

同氏は、イランとアメリカの間の理解に向けた賞賛すべき進展を歓迎し、アメリカとイランの努力が地域の平和と安定の実現に役立つことを期待すると述べた。