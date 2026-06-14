イランとの合意、ネタニヤフの目標を何も達成せず

ABNA通信社のアル・マヤディーン電視台引用報道によると、イスラエル政権の野党党首ヤイル・ラピドは、現在形成されつつある合意は、ベンヤミン・ネタニヤフ政権首相の内閣が定めた戦争目標を何一つ達成しないと宣言した。

他の数人のシオニスト関係者も、イランとアメリカの合意に対する懸念を表明し、イスラエル政権の第12チャンネルに対し、この合意はイスラエルの最も深い安全保障上の利益を危険にさらすと述べた。

この懸念により、イスラエル政権の小規模な安全保障内閣も明日夜に会合を開くことになった。